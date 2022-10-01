В частности, разрушены квартиры на 5 и 4 этажах.

Российские захватчики попали из зенитно-ракетной системы С-300 в жилой дом в Николаеве.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Жилой дом. Ракета С-300. Разрушены квартиры на 5 и 4 этажах. Также пострадали машины, которые были припаркованы во дворе", - сообщил городской голова.

Видео дня

Также в окрестных домах повылетали окна.

"К счастью, никто из жителей не пострадал", - добавил он.

Сейчас на месте работают коммунальщики, которые убирают территорию от обломков и мусора и расчищают дорогу. Проезд по улице пока перекрыт.

Атака на Николаев 30 сентября

Как сообщал УНИАН, после полуночи 30 сентября российские оккупанты обстреляли десятиэтажку в Николаеве. Восемь человек получили ранения. Одну из местных жительниц, которую обломками конструкций дома зажало под завалами, впоследствии деблокировали спасатели.

В результате ночного вражеского удара было повреждено 7 многоэтажек и около 20 автомобилей.

Вас также могут заинтересовать новости: