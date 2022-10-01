Россияне также обстреливают позиции украинских войск вдоль линии соприкосновения, ведут воздушную разведку.

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и содержании временно захваченных территорий Украины, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях.

Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Стрелеча, Редкодуб, Кучковка, Охримовка и Ольховатка;

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- на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Григоровка, Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Закинет, Роздолевка и Спорный;

- на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцевое, Николаевка Вторая и Парасковиевка;

- на Авдеевском направлении - в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное и Александрополь;

- на Новопавловском направлении - в районах населенных пунктов Новоселка, Новополь, Пречистовка и Павловка.

При этом, на Запорожском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Железнодорожное, Гуляйполе и Новоандреевка.

Кроме того, на Южнобугском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более двадцати пяти населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Среди них - Степная Долина, Мирное, Сухой Ставок, Ольгино и Архангельское.

Россияне также обстреливают позиции украинских войск вдоль линии соприкосновения, ведут воздушную разведку.

"Враг наносит удары по гражданской инфраструктуре и домах мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. За минувшие сутки противник нанес 4 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 85 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины. От вражеских ударов пострадало более 50 населенных пунктов", - подчеркнули в Генштабе.

В частности, Белогоровка, Новониколаевка, Благодатовка, Сухой Ставок и Одрадовка.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время в Украине на фронте следует ожидать эскалации.

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