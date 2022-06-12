Подразделениями ВСУ в результате выполнения огневых задач были ликвидированы 13 захватчиков.

В Херсонской области украинские военные уничтожили вражескую технику и полевые склады боеприпасов РФ.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь".

"Противник обстреливает наши позиции и пытается вести контрбатарейную борьбу. Вместе с тем, в очередной раз ударил реактивной системой залпового огня "Ураган" по пригороду Николаева, продолжая огненное и психологическое давление на гражданское население. В течение суток авиацией наших Воздушных сил были нанесены три авиационных удара по складам боеприпасов и скоплению вражеской техники", - говорится в сообщении.

Подразделениями ВСУ в результате выполнения огневых задач были ликвидированы 13 захватчиков. Также враг потерял 1 танк, 5 автомобилей и 3 полевых склада боеприпасов в Херсонской области.

Ситуация в Херсонской области:

10 июня украинская авиация ударила по опорному пункту, понтонной переправе и складам противника в пяти различных населенных пунктах Херсонщины.

По результатам авиаударов и выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач уничтожены 33 оккупанта, реактивная систему залпового огня "Град", несколько единиц бронированной техники.

По состоянию на 11 июня Вооруженные силы Украины вели в Херсонской области контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка.

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