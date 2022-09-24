Два человека получили ранения, когда собирали грибы в лесу.

Российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковской области, расположенные недалеко от границы с РФ и линии соприкосновения.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Больше всего от обстрелов страдает Купянский район. За минувшие сутки там получили ранения пять человек, в том числе двое детей – сестры 10 и 17 лет", - сообщил председатель ОВА.

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По данным Синегубова, в Чугуевском районе ранение получил 45-летний мужчина. Он подорвался на мине во время сбора грибов. Аналогичный несчастный случай произошел с 24-летним жителем Изюмского района, который также собирал грибы.

"В который раз напоминаю всем - посещение лесов сейчас очень опасно из-за большого количества мин и неразорвавшихся боеприпасов. Только за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили на территории области 578 взрывоопасных предметов. Призываю воздержаться от посещения лесов, сейчас это может стоить жизни или здоровья", - призвал жителей Харьковщины председатель ОВА.

Обстрелы Харьковщины

23 сентября Синегубов сообщил, что накануне в Купянске в результате обстрелов оккупантов были ранены три человека, среди которых двое семилетних детей. В Купянском районе ранения получили четыре человека.

А 22 сентября на территории деоккупированной части Харьковской области на минах подорвались 8 людей.

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