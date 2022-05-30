Российские оккупанты постоянно пытаются атаковать город и населенные пункты в области.

Россия непрерывно атакует Харьков и регион, есть погибшие среди мирного населения. В городе и области много разрушенных домов.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в Харькове и области сегодня, 30 мая 2022:

02:56: Воздушная тревога в Харькове и области.

00:06: Жители города Мерефа под Харьковом сообщают о ракетном ударе. Ожидаем официальное подтверждение информации.

Как сообщал УНИАН, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, на сегодня действия российской армии повлекли разрушение 2229 многоэтажных домов, из которых 225 разрушены полностью. В Харькове наибольшие повреждения и разрушения получили северные и восточные микрорайоны города – 30,2% от общего жилого фонда.

Синегубов отметил, что 31% территории Харьковской области временно оккупирован, 5% было освобождено от российских захватчиков.