До полуночи оккупанты обстреливали город из артиллерии.

Ночью 16 августа в Харькове прозвучала серия мощных взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев.

По разным данным, в Харькове слышали семь-восемь взрывов. Один из "прилетов" попал на видео.

По состоянию на 03:00 в регионе объявили отбой тревоги.

До полуночи городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские оккупанты обстреляли город из артиллерии:

"Харьков опять под артиллерийским обстрелом. Теперь Киевский район. Прошу всех быть осторожными, придерживаться правил двух стен".

Ранее сообщалось, что Россия готовится к массированному ракетному удару по Украине с территории Беларуси. Россияне стянули на белорусский аэродром "Зябровка" 14 ЗРК С-400, около 60 ракет к ним, а также немало другого тяжелого вооружения.

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