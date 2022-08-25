Одна взорвалась в воздухе, другая - упала на территории Чугуевского района.

Ночью оккупанты выпустили в направлении Харькова две ракеты.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Минувшей ночью обстрелов в Харькове не зафиксировано. Оккупанты запустили в направлении города 2 ракеты. Первая взорвалась в воздухе, а вторая упала на территории Чугуевского района", - сообщил он.

Предварительно без пострадавших.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. 24 августа враг в очередной раз пытался установить контроль над Песками и Невельским, но понес потери и отступил.

Провалами закончились штурмы ВС РФ Соледара, Бахмутского и Кодемы.

В День Независимости, 24 августа, русские войска нанесли удары по Харькову, области, в Днепропетровской области ракеты попали в поезд, сейчас известно о 22 погибших и полусотне раненых.

За полгода боевых действий против Украины противник испытывает дефицит личного состава. По данным украинской разведки, российское командование пытается доукомплектовать свои пехотные части за счет специалистов из состава ракетных войск и военных моряков.

С начала полномасштабного вторжения беженцами стали, по подсчетам Еврокомиссии, 7,5 миллиона украинцев.

Вместе с тем в ГУР считают, что в войне РФ против Украины начался переломный момент. Российские оккупанты начали понимать, что их войска не такие уж и сильные, а системы ПВО не такие надежные, заявляют разведчики.

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