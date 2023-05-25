Эта операция показала всему миру шаткость путинского режима в стране.

Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что внутренние конфликты в России становятся только масштабнее, а идея создания буферной зоны внутри РФ будет полезной для Украины.

В эфире телемарафона 25 мая Юсов заявил, что российские добровольцы действуют на территории РФ самостоятельно, а украинская сторона лишь наблюдает за процессом.

"РДК и Легион "Свобода России" уже делали соответствующие заявления. Это граждане РФ, и на территории своей Родины, которая называется сейчас Российская Федерация, они действуют самостоятельно, согласно собственным целям, политическим планам и манифестам. Украина, конечно, наблюдает за этими событиями, но граждане РФ на территории России действуют самостоятельно", — подчеркнул представитель ГУР.

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По его мнению, события в Белгородской области показали всему миру, насколько шаткая конструкция путинского режима в стране. В частности, люди, которые готовы защищать Россию от Кремля, имеют широкую поддержку среди местного населения.

"Их действия набирают обороты. Это уже не первые события, не первые внутренние конфликты, и они становятся все масштабнее. Эти конфликты в России становятся масштабнее, думаю, что можно ждать продолжения подобных событий и расширения их географии. Идею пропагандистов РФ о буферной зоне внутри России можно лишь поддержать, она будет полезной для Украины", — подытожил Юсов.

Рейд в Белгородскую область - что надо знать

22 мая 2023 года российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, провели операцию в Белгородской области РФ. Бойцы заявили, что хотят создать демилитаризованную зону между Россией и Украиной и ликвидировать силовиков путинского режима.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российскими военными было уничтожено свыше 70 "диверсантов", а также автомобильную и бронетанковую технику.

Позже в ГУР МО Украины опровергли эту информацию. повстанцы в Белгородской области, не соответствует действительности.

"Русский добровольческий корпус" и Легион "Свобода России" дали пресс-конференцию, на которой рассказали, что после проведения операции в Белгородской области у них двое раненых, а погибших нет. На КПП "Грайворон" они захватили БТР, стрелковое оружие и другую технику. Один из командиров Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" заявил, что они могли бы дойти до Белгорода, если бы была такая задача.

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