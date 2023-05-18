В разведке считают, что подобные инциденты могут повторяться в Крыму до освобождения полуострова.

Крымская железная дорога, на которой сегодня, 18 мая, произошел взрыв, использовалась оккупантами для перевозки оружия для войны против Украины.

"По тем же путям перевозят, наверное, и другие вещи (не только зерно - УНИАН), но в частности оружие, БК, бронетехнику и все другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины, чтобы убивать гражданских мирных украинцев и украинских защитников. Поэтому вполне естественно, что эти пути не выдержали, устали и теперь на некоторое время не функционируют", - заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По мнению разведчика, подобные инциденты могут повторяться в Крыму, пока полуостров не будет освобожден.

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"Можем констатировать, что нормальная инфраструктура заработает тогда, когда Крым вернется в Украину, пока там российские террористы покоя там не будет", - подытожил представитель ГУР.

Взрыв в Крыму - что известно

Вблизи Бахчисарая во временно захваченном Крыму с путей сошли несколько вагонов поезда. Оккупационные "власти" полуострова заявляют о диверсии.

Отмечается, что с путей сошли 8 вагонов, 5 из них перевернулись. Повреждено около 50 метров железнодорожного полотна, якобы есть следы взрыва самодельного взрывного устройства и большая воронка от него.

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