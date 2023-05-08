Не все захватчики успели вывезти в Россию намародеренное имущество. Некоторые ищут альтернативные пути объезда.

Уровень тревожности во временно оккупированном Крыма довольно высокий. Россияне постепенно пакуют "чемоданы".

Об этом заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии 24 канала.

По ее словам, в сети множатся Телеграм-каналы, которые сообщают, где и что летит, информируют о противодействии БпЛА, предоставляют рекомендации, как перейти в укрытие и не пострадать во время ракетной опасности - это косвенные признаки того, что уровень тревожности очень высок.

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Суетятся и оккупанты, которые волнуются не только за себя, но и за намародеренное имущество. Они пытаются переправить свои машины и украденные вещи на территорию России. Перекрытие Крымского моста, их очень обеспокоило, поскольку не все успели вывезти намародеренное имущество.

По словам Гуменюк, оккупанты пытаются выискивать альтернативные способы объезда, попадая в зону нашего огневого контроля.

"Видим, что россияне продолжают паковать "чемодан", который поможет им найти вокзал и Россию", – подытожила Гуменюк.

Украина готовится к освобождению Крыма

На фоне ожидаемого контрнаступления официальные лица Украины публично заявляют, что освобождение Крыма станет частью этой операции. В частности, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина точно деоккупирует Крым, а россияне будут бежать с полуострова быстрее, чем с временно оккупированных Донетчины и Луганщины.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что освобождение Крыма может произойти без боев - оккупанты могут сделать "жест доброй воли" в Крыму.

Тем временем Крым готовится к боевым действиям. Россияне обустраивают фортификации, а так называемые власти готовят запасы воды и продовольствия на случай изоляции.

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