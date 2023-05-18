Пострадавших, по словам оккупантов, нет.

Недалеко от Бахчисарая во временно оккупированном Крыму с путей сошли несколько вагонов поезда. Российский Telegram-канал База утверждает, что это произошло "в результате диверсии" – около 8:20 утра на железной дороге в Симферопольском районе произошел взрыв.

Пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что пять вагонов с зерном сошли с рельсов на перегоне недалеко от Симферополя, а причины этого выясняются.

Так называемые власти Крыма информируют, что временно приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь, не сообщая о причинах произошедшего. Пострадавших, по словам оккупантов, нет.

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Обновлено (09:39): По обновленной информации, с путей сошли 8 вагонов, 5 из них перевернулись. Повреждены около 50 метров железнодорожного полотна, якобы есть следы взрыва самодельного взрывного устройства и большая воронка от него, пишет Baza.

"Крымская железная дорога" утверждает, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов "из-за вмешательства посторонних лиц".

Инциденты на железных дорогах в РФ и Крыму - что нужно знать

В течение последних недель в России и временно оккупированном Крыму все чаще происходят инциденты на железнодорожных путях, которые российские власти называют "диверсиями". По информации СМИ, с 1 января по 12 мая зафиксированы 57 попыток диверсий на железнодорожных путях, объектах Минобороны и энергетических объектах. Четверть из них произошли в мае.

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, это свидетельствует о потере силового контроля за регионами и появлении партизанских групп.

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