С начала года на границе было отказано в выезде почти 50 тысячам украинцев.

В государственные пограничной службе Украины заявили, что правила пересечения границ для людей с инвалидностью 3-й группы не менялись, несмотря на распространенные в соцсетях заявления. Согласно слухам, якобы даже сняли 20 человек с поезда Киев-Перемышль из-за нового законопроекта, который позволяет мобилизовывать таких людей.

"Изменений в Правилах пересечения границы нет, но со стороны Государственной пограничной службы Украины всегда будет оставаться тщательная проверка условий выезда и четкое соблюдение законодательства. Только с начала года на границе было отказано в выезде почти 50 тысячам гражданам Украины, которые не подпадали под условия пропуска, а также разоблачено 3 тысячи поддельных документов", - сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

По его словам, пропуск лиц через границу по-прежнему осуществляется в соответствии с действующим законодательством. В частности, правила определяют условия выезда из Украины мужчинам во времена действующих ограничений.

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"Конечно, пограничники тщательно изучают документы, которые бы давали основания для выезда человека. Такую норму нам определяет законодательство. К тому же мы часто видим как люди пытаются спекулировать условиями пересечения границы следуя примеру с другой целью, или используя поддельные или фиктивные документы", - добавил спикер.

Мобилизация в Украине - новые ограничения

Как ранее сообщал УНИАН, 25 декабря Кабмин внес в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и военного учета. Если его примут, в Украине исчезнет такое понятие как "ограниченно годный". Мужчин будут делить только на годных и непригодных к службе.

Кроме того, документ предусматривает отмену отсрочки для лиц с инвалидностью III группы.

Тем, кто будет уклоняться от призыва в армию, государство существенно "перекроет воздух".

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