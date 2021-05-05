У границ Украины со стороны Беларуси и Приднестровья критического накопления войск РФ не было.

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко не исключает возможного вторжения российских войск на подконтрольную Украине территорию со стороны оккупированного Крыма, несмотря на заявление Кремля об отводе.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

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Дейнеко сказал, что Украина не может знать стратегические военно-политические намерения России, а лишь констатировать факты по сосредоточению в том или ином месте определенных группировок ВС РФ.

"Чисто теоретически такая возможность существует, эта группировка может начать вторжение на территорию Украины с территории временно оккупированного Крыма. Отвод начался. Но до этого было и наращивание тех сил, которые уже были. Вы же понимаете, что нельзя одномоментно вывести такое количество военнослужащих, такое количество оружия и военной техники", – отметил глава пограничников.

При этом Дейнеко не подтверждает угрозу Украине в настоящее время по другим направлениям, в частности Беларуси и Приднестровья.

"Критического накопления там не происходило", – добавил он.

Ранее Сергей Дейнеко подтвердил частичный вывод войск с территории оккупированного Крыма, однако отметил, что отвод российских военных от восточной границы Украины в Воронежской области не наблюдается.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

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Автор: Яна Ставская