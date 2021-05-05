22 апреля Россия заявила об отводе своих войск от границ с Украиной, однако мировая общественность отнеслась к этому скептически / Фото: REUTERS

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко не исключает возможного вторжения российских войск на подконтрольную Украине территорию со стороны оккупированного Крыма, несмотря на заявление Кремля об отводе.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

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Дейнеко сказал, что Украина не может знать стратегические военно-политические намерения России, а лишь констатировать факты по сосредоточению в том или ином месте определенных группировок ВС РФ.

"Чисто теоретически такая возможность существует, эта группировка может начать вторжение на территорию Украины с территории временно оккупированного Крыма. Отвод начался. Но до этого было и наращивание тех сил, которые уже были. Вы же понимаете, что нельзя одномоментно вывести такое количество военнослужащих, такое количество оружия и военной техники", – отметил глава пограничников.

При этом Дейнеко не подтверждает угрозу Украине в настоящее время по другим направлениям, в частности Беларуси и Приднестровья.

"Критического накопления там не происходило", – добавил он.

Ранее Сергей Дейнеко подтвердил частичный вывод войск с территории оккупированного Крыма, однако отметил, что отвод российских военных от восточной границы Украины в Воронежской области не наблюдается.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.
  • По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
  • 31 марта The New York Times сообщила, что Россия взимает четыре тысячи военных до границы с Украиной.
  • Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
  • Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.
  • США потребовали от России объяснений через стягивание своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.
  • Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказать давление на Украину.
  • 8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.
  • 22 апреля Россия заявила, что начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и у границ Украины, в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "все поставленные цели достигнуты".

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Автор: Яна Ставская