Это реакция на первые поставки РСЗО HIMARS Украине.

Передача РСЗО HIMARS Украине — это шаг к третьей мировой войне. Вооруженные силы России должны ударить по посольству США в Киеве, а также унистожить правительственный квартал.

Такое предложение выдвинул депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин в комментарии росСМИ.

"Это [передача РСЗО] еще раз подчеркивает движение шаг за шагом к третьей мировой войне со стороны США. Нужно понимать, что мы должны жестко отреагировать. На мой взгляд, сегодня реакция должна происходить и на те страны, которые поставляют вооружение. И не просто уничтожать инфраструктуру и так далее, а я считаю, главный центр принятия решений — посольство США", — заявил Швыткин.

По мнению депутата Госдумы, посольство рано или поздно станет целью Вооруженных сил РФ и так называемой "народной милиции ДНР и ЛНР". Чиновник также сказал, что необходимо уничтожить правительственный квартал в Киеве. Якобы Минобороны России работает в этом направлении, но нужно наносить более массированные удары.

Истерика Швыткина связана с передачей РСЗО HIMARS Украине. Первая партия этих систем прибыла в нашу страну сегодня, 23 июня. В будущем ожидается больше поставок реактивных систем залпового огня от западных союзников. Великобритания отправит РСЗО M270, а Германия — Mars II.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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