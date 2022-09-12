Из них 1693 захвачено украинской армией.

Российская армия с начала вторжения в Украину потеряла минимум 5800 единиц военной техники.

Об этом сообщает аналитический проект Oryx, который собирает информацию о военных потерях сторон в ходе войны лишь по визуально подтвержденным данным.

По данным аналитиков, Россия потеряла 5800 единиц техники, из них 3668 уничтожено, 136 повреждено, 303 брошено и 1693 захвачено.

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В частности, вражеское войско потеряло 1073 танков (644 из них были уничтожены, 334 захвачены), 544 боевых бронированных машин (369 уничтожены, 139 захвачены) и 1194 боевых машин пехоты (751 уничтожены, 345 захвачены).

Ранее американское издание Politico сообщило, что Россия столкнулась с дефицитом высокотехнологичных чипов иностранного производства, на которые она полагалась при производстве оружия.

По данным американской разведки, из-за санкций Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее.

Также ранее британские исследователи оружия обнародовали доклад, который опровергает утверждения Кремля о реформировании армии и способности соперничать с западными противниками.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 52650 человек личного состава.

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