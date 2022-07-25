На Слобожанском направлении противник продолжает боевые действия с целью удержать занятые рубежи.

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают вести боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения Сил обороны в сторону государственной границы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

При этом на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий врага не отмечено.

"С целью сковывания действий наших войск противник осуществлял обстрелы позиций из ствольной и реактивной артиллерии и вооружения танков вдоль линии соприкосновения. Враг нанес авиаудары возле Шевченко, Веселого и Полтавки. Вел воздушную разведку над Омельником, Щербаками, Новоданиловкой и Малиновкой", - отметили в сообщении.

На Харьковском направлении войска РФ осуществили огневое поражение украинских позиций из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Харькова и населенных пунктов Малиновка, Борщова, Ивановка, Питомник, Новое, Русские Тишки, Петровка, Дементіївка, Гусаровка, Прудянка, Шаповаловка, Рубежное, Шевелевка, Дуванка, Мосьпаново, Русская Лозовая и Михайловка. Враг нанес авиаудар возле Прудянки, Петровки и Яворского.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях, по данным Генштаба, без особых изменений. Подразделения противника обстреляли из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Ястребиный, Грабовское и Владимировка Сумской области.

На Южнобугском направлении отмечены артиллерийские обстрелы территорий и районе ряда населенных пунктов, враг нанес авиационный удар недалеко от Белогорки. Оккупанты осуществляют интенсивное ведение воздушной разведки беспилотниками.

По имеющейся информации, вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", добавили в Генштабе ВСУ.

Напомним, штурмы важных направлений на Востоке вновь закончились для россиян провалом.

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