В Запорожской области оккупанты проводят пропагандистские мероприятия, обосновывают легитимность прихода так называемой "российской власти".

На оккупированной территории Донецкой области российские захватчики уничтожили электроопору, из-за чего люди остались без электроснабжения.

Об этом речь идет в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно российского вторжения.

"В Мангушском районе временно занятой территории Донецкой области оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население, в частности, через ограничение подачи электроснабжения в помещения. Захватчики уничтожили электроопору и в населенном пункте на несколько дней исчезло электроснабжение", - отмечает Генштаб.

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А в Энергодаре Запорожской области российские захватчики с привлечением местных коллаборантов проводят пропагандистские мероприятия с освещением фейковых "преимуществ" прихода так называемой "российской власти" в регион и обоснования ее легитимности.

Притеснения украинцев на оккупированных территориях: детали

Во временно оккупированном российскими захватчиками городе Токмак (Запорожская область) детей заставляют писать письма военнослужащим РФ.

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики основывают региональные отделения"Юнармии" и готовят детей к поступлению добровольческих батальонов.

В Северодонецке Луганской области оккупанты распространяют списки пустых квартир, куда будут расселять боевиков и коллаборантов. Также рашисты проводят обыски в селах.

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