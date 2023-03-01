На оккупированной территории Донецкой области российские захватчики уничтожили электроопору, из-за чего люди остались без электроснабжения.
Об этом речь идет в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно российского вторжения.
"В Мангушском районе временно занятой территории Донецкой области оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население, в частности, через ограничение подачи электроснабжения в помещения. Захватчики уничтожили электроопору и в населенном пункте на несколько дней исчезло электроснабжение", - отмечает Генштаб.
А в Энергодаре Запорожской области российские захватчики с привлечением местных коллаборантов проводят пропагандистские мероприятия с освещением фейковых "преимуществ" прихода так называемой "российской власти" в регион и обоснования ее легитимности.
Притеснения украинцев на оккупированных территориях: детали
Во временно оккупированном российскими захватчиками городе Токмак (Запорожская область) детей заставляют писать письма военнослужащим РФ.
На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики основывают региональные отделения"Юнармии" и готовят детей к поступлению добровольческих батальонов.
В Северодонецке Луганской области оккупанты распространяют списки пустых квартир, куда будут расселять боевиков и коллаборантов. Также рашисты проводят обыски в селах.