Известно, что вражеские снаряды ранили маленького мальчика.

Российские оккупанты продолжают вести войну на "уничтожение" украинской нации: сегодня они в очередной раз организовали артобстрел по Чернобаевке (Херсонская область) и искалечили однолетнего ребенка. Ранее ВСУ устроили настоящий "ад" для россиян именно на этом участке фронта.

Как сообщила Херсонская ОВА в своем Telegram, тяжелые ранения получил маленький мальчик. Вражеские снаряды повредили лицо ребенка.

"Сейчас карета "скорой" везет малыша в больницу, чтобы медики могли спасти его жизнь. Мальчик в среднем состоянии тяжести, обломки стекла повредили ему уши и лицо", - говорится в сообщении.

На очередное военное преступление со стороны россиян уже отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он уточнил, что ранение также получила мать ребенка.

"Враг - это обычные террористы и животные", - констатировал он.

Сегодняшняя атака россиян по Херсонской области

Напомним, что за минувшие сутки оккупанты 86 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонской области. Враг бил по мирному региону Украины из РСЗО, минометов, артиллерии, танков, БПЛА и авиации.

Как отметили в ОВА, по состоянию на утро 28 февраля именно по городу Херсон россияне ударили 9 раз. За прошедшие сутки от рук оккупантов погибли 5 украинцев, еще 7 получили ранения различной степени тяжести.

Также утром Генштаб сообщил, что вражеская армия продолжает укреплять свою оборону на Херсонском направлении. На отдельных участках фронта армия РФ пытается вести наступательные действия.

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