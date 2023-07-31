Обстрел Донецка произошел почти одновременно с ударом по Кривому Рогу.

Донецк подвергся обстрелу, есть по меньшей мере один погибший и несколько раненых. Об этом сообщают в оккупационной администрации города, а также местные жители в соцсетях.

В частности об обстреле центральной части Донецка сообщил гауляйтер города Алексей Кулемзин. По его словам, были "прилеты" возле Дворца бракосочетаний, есть пострадавшие.

В Сети уже появились фото и видео с места происшествия. Как видно по этим кадрам, сгорели два легковых автомобиля и пассажирский автобус. Местные паблики сообщают, что один человек погиб, по меньшей мере четверо получили ранения.

Официальных сообщений украинских властей относительно этого события не было.

Обстрел Кривого Рога

Утром 31 июля российский агрессор нанес ракетный удар по городу Кривой Рог. Как сообщают местные паблики, было попадание ракеты в жилую многоэтажку. Официального подтверждения этой информации пока нет, но в МВД сообщили, что на месте работают все необходимые службы.

Отметим, что ранее военные обозреватели неоднократно объясняли, что российские войска умышленно наносят артиллерийские удары по Донецку, чтобы дискредитировать ВСУ и поставки западного оружия.

Кроме того, таким образом россияне перебивают информационную повестку дня, когда их ракеты попадают в жилые дома на подконтрольной Украине территории. Демонстративные обстрелы Донецка почти всегда происходят после того, как становится известно о новом громком преступлении россиян.

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