Другой осужденный британец еще не подал апелляцию.

Марокканец и британец, которые служат в ЗСУ, приговоренные поддерживаемым Россией сепаратистским судом так называемой "ДНР" к смертной казни за борьбу за Украину, обжаловали свои приговоры.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на росСМИ.

"Суд" "ДНР" получил апелляции от адвокатов Брахима Саадуна и Шона Пиннера. Другой осужденный британец, Эйден Эслин, еще не подал апелляцию.

В прошлом месяце все трое были приговорены к смертной казни за "наемническую деятельность" в войне за Украину против России и поддерживаемых Россией сил, что западные политики назвали показательным процессом.

Родственники британцев и марокканца отмечают, что они были призваны воевать на стороне украинской армии, а значит, не наемники, а солдаты, подпадающие под защиту Женевских конвенций об обращении с военнопленными.

Жалобы будут рассмотрены не более чем в течение двух месяцев. В частности, Пиннер просил заменить его приговор пожизненным заключением.

В обновленном Уголовном кодексе "ДНР" говорится, что смертная казнь в непризнанной республике начнет применяться с 2025 года.

В четверг Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявил, что издал распоряжение России, чтобы гарантировать, что двум британцам не грозит смертная казнь. Россия, чей парламент в прошлом месяце принял закон об исключении ее из-под юрисдикции ЕСПЧ, заявила, что не связана этим постановлением и что этот вопрос находится в руках ДНР.

Как писал УНИАН, 9 июня российские государственные СМИ сообщили, что двое британских граждан, 28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер, предстали перед судом на подконтрольной России территории в Донецке, где их признали виновными в наемничестве и совершении действий, направленных на захват власти и свержение так называемого конституционного строя непризнанной псевдореспублики "ДНР".

Согласно сообщениям, они были приговорены к смертной казни вместе с гражданином Марокко Сааудуном Брахимом.

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