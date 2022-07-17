Гражданин Британии последние годы был парамедиком в "Азове".

В плен к боевикам "ДНР" попал гражданин Британии Джон Хардинг. Он с 2018 году был парамедиком в рядах полка "Азов".

Об этом стало известно из видео оккупантов, сообщает BBC.

Хардинг, которому за 50 лет, в "интервью" оккупантам обратился к премьеру Британии с просьбой о помощи. Медик заявил, что ему грозит смертная казнь.

Его семья и друзья подтвердили изданию, что на видео действительно Хардинг. С ними держат связь представители МИД Британии.

Хардинг, вероятно, попал в плен в мае вместе с другими бойцами "Азова". В предыдущем интервью BBC перед полномасштабной войной он рассказывал, что решил предложить свой опыт военного медика и таким образом поддержать украинцев в их борьбе.

Как сообщал УНИАН, в так называемой "ДНР" умер пленный гражданин Великобритании — профессиональный военный Пол Ури. Боевики сообщили, что причиной гибели стали "болезни и стресс". МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина.

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