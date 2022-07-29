Бойцов "Интернационального легиона", которых схватили оккупанты, перебрасывают в "ДНР" и "ЛНР", чтобы незаконно судить их, как наемников.

Военнопленных из "Интернационального легиона" оккупанты перемещают на Донбасс. Это делается для незаконного суда над ними в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также для вынесения приговора в виде смертной казни.

Такой информацией в разговоре с 24 каналом поделился спикер "Интернационального легиона" Дамьен Магру.

"Есть теория, что это делают для того, чтобы им могли объявить смертную казнь. И это очень беспокоит — что военных перевозят против их воли в другой регион. Но это военное преступление", — сообщил Магру.

По словам спикера, сейчас стало сложно определить, где находятся иностранные пленные, и как к ним относятся. Украинская сторона всячески пытается вернуть легионеров, которые оказались в руках оккупантов. Работа в этом направлении ведется на уровне высшего руководства страны.

"Меня больше всего волнует не работа над процедурами обмена, потому что я уверен, что чиновники делают для этого все необходимое. А меня больше всего волнует вопрос о статусе этих военнопленных иностранцев", — продолжил Магру.

Спикер напомнил, что в так называемых "ДНР" и "ЛНР" проводятся незаконные "заседания", где военнопленных судят в качестве наемников и приговаривают к смертной казни. Это серьезное нарушение Женевских конвенций и принципов международного права.

"Мы видим, что Россия не относится хорошо к нашим военнопленным иностранцам, и об этом сообщалось еще в начале войны. Но эта позиция России по отношению к иностранным бойцам незаконна", — подытожил Магру.

Смертная казнь иностранных военнопленных: что известно

В начале июня в "ДНР" приговорили к смертной казни трех иностранцев, которые защищали Украину в рядах ВСУ. Их зовут Шон Пиннер, Эйден Эслин и Саадун Брагим. Первые двое — британцы, а третий — марокканец.

Согласно заявлениям росСМИ, Пиннера и Эслина взяли в плен при осаде Мариуполя в середине апреля, а Брагима — 12 марта в Волновахе. Каждого из иностранцев обвиняют в наемнической деятельности, хотя все они служили в ВСУ на законных основаниях.

По аналогичным статьям в "ДНР" собираются судить еще двух британцев: волонтера Дилана Хили и воина "Интернационального легиона" Эндрю Хилла. Российские пропагандисты сообщали, что их схватили в Мариуполе и Николаевской области.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила решение боевиков "ДНР" убить трех иностранных добровольцев, которые защищали Украину от оккупантов. Она подчеркнула, что к ним должны относиться, как к военнопленным. Тем временем в РФ предложили Британии вести диалог с "ДНР" для освобождения своих граждан.

В конце июня Эйден Аслин по телефону предупредил близких, что его ждет расстрел. Оккупанты заявили ему, что Великобритания еще не предпринимала никаких попыток вести переговоры, и сказали ждать казни.

Оккупационная администрация "ДНР" в начале июля отменила мораторий на смертный приговор. После этого лидер боевиков Денис Пушилин заявил, что военнопленных иностранцев расстреляют.

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