Мужчин обвиняют в "обучении для насильственного захвата власти".

Боевики из так называемой "ДНР" огласили обвинения пяти военнопленным из "Интернационального легиона", воевавшим на стороне Украины.

Об этом пишут российские пропагандистские издания.

Матиса Густавссона из Швеции, Векослава Пребега из Хорватии и Джона Хардинга из Британии называют наемниками и обвиняют в "участии в военных действиях и обучении для насильственного захвата власти". Им грозит смертная казнь.

Британца Эндрю Хилла обвиняют в участии в военных действиях, а Дилана Хилли - в вербовке наемников.

Иностранных военнопленных будет судить так называемый "верховный суд "ДНР".

Напомним, ранее в Генеральном штабе Украины заявляли, что все иностранные бойцы являются комбатантами, т.е. входят в состав Вооруженных сил Украины. Они должны быть защищены Женевской конвенцией.

Как сообщал УНИАН, ранее спикер "Интернационального легиона" Дамьен Магру заявил, что российские оккупанты перевозят военнопленных из "Интернационального легиона" на Донбасс для незаконного суда над ними.

Напомним, что в так называемой "ДНР" умер пленный гражданин Великобритании - профессиональный военный Пол Ури. Боевики заявили, что причиной смерти стали "болезни и стресс".

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