Также оккупанты создадут "орган", который будет отвечать за демонстрацию "широкого народного волеизъявления".

Оккупационные власти "ДНР" готовятся к проведению "референдума" за присоединение к России с результатом 70%.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Боевики прописали соответствующее задание в "Стратегии подготовки и проведения референдума о вступлении "ДНР" в состав Российской Федерации"

"Голосовать" на захваченных территориях планируют с помощью "метки избирателя", во время которой на указательный палец наносят чернила. В "ДНР" заявили, что это "эффективный способ для стран, где документы, подтверждающие личность, не стандартизированы".

На оккупированных территориях уже формируют списки избирателей, и создают избиркомы, включая "уличные".

На данный момент дата "референдума" не установлена, однако источники уверены, что это произойдет 11 сентября.

Оккупационная власть планирует создать "орган", который будет демонстрировать якобы широкое народное волеизъявление. В Запорожской области есть уже несколько вариантов названия - "Народная рада", "Народное собрание" и "Народный собор".

Как ранее сообщал УНИАН, россияне угрожают депортацией жителям Мелитополя, которые не пойдут на "референдум"

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