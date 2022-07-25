Пропускная способность российских госпиталей не рассчитана на такой поток пациентов.

Российская Федерация проводит мобилизацию медицинского персонала из-за большого количества раненых оккупантов, которые принимали участие в войне против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"Большое количество раненых в подразделениях ВС РФ, которые привлечены к ведению боевых действий в Украине, привело к переполнению военных госпиталей на территории РФ. Оказалось, что их пропускная способность не рассчитана на такой поток пациентов. Это делает невозможным предоставление качественной медицинской помощи", - отмечают в разведке.

Также, как отмечают разведчики, руководством страны-оккупанта принято решение о проведении мобилизации (в том числе в Москве) медицинского персонала. "Это касается специалистов почти всех медицинских специальностей, впрочем основное внимание уделяется хирургическому персоналу. Указанные мероприятия проходят без широкой огласки в СМИ и среди общественности", - говорится в сообщении.

В дальнейшем мобилизованных медиков планируется направлять на временно оккупированные территории Украины. В частности, в Мариуполь, Луганск, Донецк. "Медицинский персонал нехирургического специальности планируется "оптимизировать" для работы в прифронтовых зонах: терапевты – в качестве ассистентов хирургов, педиатры – на должностях военных фельдшеров и тому подобное", - сказано в сообщении.

"Одновременно так называемый "начальник отдела здравоохранения Бердянска", коллаборант и предатель Николай Мирошниченко "проинспектировал" служебные квартиры медицинских работников предприятия "Бердянское территориальное медицинское объединение". По его распоряжению брошенные квартиры медиков будут перераспределены среди медицинского персонала, который согласился на сотрудничество с оккупантами", - заявляют в разведке.

Также в отдельных населенных пунктах на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупанты размещают автобусы, в которых обустроены так называемые "мобильные медицинские поликлиники". "Утверждается, что их задача – прием больных среди местных жителей. Впрочем, при обзоре в таких "пунктах" больных заставляют сдавать кровь для нужд "защитников армии ДНР и российских военнослужащих, которые воюют в Украине", - отмечают в разведке.

Как сообщал УНИАН, с 24 февраля враг потерял около 39700 военных, 180 человек ликвидированы за последние сутки. Число раненых может быть больше в несколько раз.

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