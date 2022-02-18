Осколки пробили тело и лицо мужчины.

В Днепре спасли военного, который пострадал во время вражеского обстрела на передовой. Парень получил многочисленные травмы - возле него разорвалась мина.

Об этом сообщает ТСН.

21-летнего бойца вертолетом доставили из-под Авдеевки. Уже через полтора часа он был в реанимационном зале областной больницы Мечникова. Медики назначили ему лечение. Избежать осложнений, к счастью удалось.

Вражеский обстрел произошел в четверг. Мина разорвалась прямо возле бойца. Осколки пробивали тело и лицо мужчины. У бойца была угроза для зрения.

К счастью, офтальмологи уже успокоили военного и его родственников. Серьезных повреждений нет. Защитник не потеряет зрение.

Врачам удалось стабилизировать состояние парня. Сейчас он уже может общаться с родными. Однако на этом лечение не заканчивается. Далее военного ждет реабилитация в военном госпитале.

Ранее УНИАН уже сообщал, что российские оккупанты обстреляли территорию возле железнодорожной станции Скотуватая на Донбассе. Донецкая железная дорога временно ограничила движение пригородных поездов до станции фенольная.

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