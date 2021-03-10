На сегодня угрозы жизни бойца нет.

В реанимацию больницы имени Мечникова в Днепре поступил раненый в голову 32-летний военный Владислав из Кировоградщины.

Ранения он получил 5 марта вблизи Красногоровки. Об этом на своей странице в Facebook рассказал главный врач медучреждения Сергей Рыженко.

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"Сильно повреждено левое полушарие мозга. В Мечникова доставлен бортом в коме. Нейрохирурги удалили костные обломки и разрушенные участки мозга", - рассказал врач.

По словам Рыженко, на сегодня состояние Владислава удалось стабилизировать, угрозы жизни нет.

"Но вся правая половина тела у Владислава остается парализованной. К счастью, центр речи, который тоже находится в левом полушарии, пока удается спасти", - добавил главврач.

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5 марта оккупанты вблизи Красногоровки совершили прицельный обстрел украинских позиций из снайперского оружия. В результате один украинский воин был ранен. Бойца доставили в лечебное учреждение в тяжелом состоянии.

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Автор: Ольга Робейко