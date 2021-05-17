Воина ожидает лечение и операция.

В Днепр 15 мая эвакуировали из района ООС военнослужащего, раненого в результате вражеского обстрела.

Об этом накануне рассказала в Facebook советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

По ее словам, боец получил многочисленные осколочные ранения, в том числе - проникающее ранение глаза с повреждения хрусталика. Впереди у него - операция в областной офтальмологической больнице. Сейчас он находится в реанимации больницы имени Мечникова в Днепре.

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Автор: Юрий Годован