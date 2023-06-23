Общий залп составляет восемь ракет.

В Черном море зафиксировано два подводных ракетоносители российских оккупантов.

Как сообщает оперативное командование "Юг", сейчас в море корабельная группировка противника состоит из шести единиц, среди которых – два подводных ракетоносителя. На их борту всего 8 "калибров".

"Вероятность применения врагом ракет морского базирования во время атаки чрезвычайно высока", - акцентируют в командовании.

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Население просят на фоне системной активности вражеской авиации не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Ракетные атаки РФ

Как сообщал УНИАН, последняя ракетная атака оккупантов была в ночь на 23 июня. Было запущено 13 крылатых ракет Х-101/Х-555. как сообщили Воздушные Силы Вооруженных сил Украины, все вражеские крылатые ракеты были уничтожены, большинство из них ликвидированы в Хмельницкой области.

В ОК "Юг" заявили, что российские оккупанты выискивают слабые места для собственной результативности, запуская ракеты по Украине.

Как пояснили в Воздушных силах ВСУ, Россия также считает, что давит и на Украину, и на Запад, запуская по Киеву ракеты "Кинжал".

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