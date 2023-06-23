Этими ракетами оккупанты пытаются давить и на Украину, и на ее партнеров.

Россия считает, что давит и на Украину, и на Запад, запуская по Киеву ракеты "Кинжал". Оккупанты считают, что эти ракеты невозможно сбить.

Об этом заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина". Впрочем, сегодня украинская ПВО умеет прекрасно справиться с "Кинжалами".

"Россияне все-таки считают, что это оружие, использование которого осуществляет давление не только на нас, но и на европейское сообщество. Военная разведка неоднократно фиксировала в ходе тренировочных полетов МиГ-31К (это носители "Кинжала") на территории Беларуси отработку вопросов пусков ракет не только по территории Украины, но и по территории Польши, Германии. А это один из элементов шантажа и давления на международное сообщество, чтобы они ограничили, а то и даже вообще прекратили поддержку нашего государства", - сказал Скибицкий.

При этом представитель ГУР заявил, что у России не так много "Кинжалов". Хоть производство и есть, однако в "Кинжалах" очень много иностранных компонентов.

"Где-то порядка пятидесяти компонентов электронной базы, находящихся в этих ракетах, иностранного производства. И ограничение поставок их на территорию Российской Федерации приведет к тому, что будет ограничено производство этих ракет. Мы сейчас очень активно работаем над этим, работаем с нашими партнерами, чтобы не позволить России наладить, а тем более – увеличить производство высокоточного оружия", - сказал он.

Россияне уже успели исчерпать запасы иностранных компонентов для производства этих ракет.

РФ атакует "Кинжалами" - что известно

В последнее время Россия значительно усилила ракетный террор. Все чаще на Украину летят гиперзвуковые ракеты "Кинжал". К счастью, их удается сбивать.

В частности, ночью 16 мая россияне запустили по Украине шесть ракет "Кинжал". Все они были сбиты, сообщали в Воздушных силах ВСУ.

По данным военного эксперта Олега Жданова, на начало вторжения у россиян было 43 ракеты "Кинжал", а в марте этого года их было уже 50 - за счет производства новых ракет.

По данным командующего Воздушных сил Николая Олещука, в мае и июне 2023 года в небе над Украиной уничтожили 13 российских ракет Х-47 "Кинжал", более двадцати баллистических ракет и прочий "российско-иранский хлам".

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