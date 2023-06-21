Корабль, которым управляет бывший украинский военный, имеет на снаряжении 8 "Калибров".

В Черное море вышел российский ракетоноситель "Адмирал Макаров".

Как сообщается на странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook, российские захватчики вывели на боевое дежурство надводный ракетоноситель. Украинцев предупреждают, что уровень ракетной опасности - повышен.

"По состоянию на сейчас корабельная группировка в Черном море увеличена до 8 единиц: к ней присоединился фрегат "Адмирал Макаров", снаряженный 8 "Калибрами", - заявили в командовании.

Видео дня

Сколько в целом в море может находиться вражеских ракетоносителей, в командовании не уточняют.

Угроза с моря: последние новости

По данным Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, по состоянию на 9:00 вторника, 20 июня, на боевом дежурстве в Черном море находился один носитель крылатых ракет, на борту которого было не более двух "Калибров".

Напомним, согласно данным открытым источникам, российским фрегатом "Адмирал Макаров" руководит бывший украинский военный, уроженец Винницкой области капитан 1 ранга Григорий Бреев. В 2014 году он был приведен к присяге Вооруженным силам Российской Федерации.

В Украине против Бреева открыто уголовное производство по признакам статьи 408 Уголовного кодекса Украины (дезертирство).

Вас также могут заинтересовать новости: