По ее словам, захватчики пытаются искать слабые места Украины, но безрезультатно.

Российские оккупанты выискивают слабые места для собственной результативности, запуская ракеты по Украине. Пока успеха захватчики не имеют.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Враг продолжает использовать поисковую работу в тактике по максимальному поражению. Они выискивают то, что придаст им вдохновения, придаст результативности, но пока их поиски совершенно пусты. Они пытались атаковать с разных направлений, используя авиацию и обходя наши системы противовоздушной обороны, в частности на юге. Снова использовали временно оккупированную территорию Херсонщины, чтобы провести ракеты максимально долгим путем незамеченными и недосягаемыми, но их все равно догнали, судя по отчету Воздушных сил", - отметила Гуменюк.

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По ее словам, украинская ПВО "не работала этой ночью в смысле взрывном, но работала бдительно". После отбоя тревог во всей Украине сирена снова звучала в Одесской области в связи с активностью неизвестных беспилотников.

"Вполне вероятно, что враг с моря пытается разведать ситуацию и сделать выводы для будущих целей", - сказала она.

Ракетная атака 23 июня - что известно

В ночь на 23 июня во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. В Хмельницкой области слышали взрывы. В ВСУ предупреждали, что в Запорожской и Днепропетровской областях была угроза применения врагом беспилотников типа Shahed с южного направления.

Утром стало известно, что вражеская авиация осуществила пуски из района Каспийского моря около полуночи, было запущено 13 крылатых ракет Х-101/Х-555. как сообщили Воздушные Силы Вооруженных сил Украины, все вражеские крылатые ракеты были уничтожены, большинство из них ликвидированы в Хмельницкой области.

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