Мину уничтожили путем подрыва.

В Черном море украинские военные уничтожили вражескую мину. Это произошло недалеко от Одессы.

Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Сегодня в море силы ВМС ВС Украины путем подрыва обезвредили очередную плавающую мину. Спасибо нашим защитникам!",- акцентировал спикер.

Вражеские снаряды находят в Черном море все чаще. Вчера в Одесской области украинские военные уничтожили две вражеские мины: одну в море, другую – прибило волнами к побережью, откуда ее изъяли и вывезли в специально отведенное место.

Ранее УНИАН уже сообщал, что враг, по информации ОК "Юг", может высадить свои ДРГ на одесское побережье. Корабельная группировка РФ активизирует свои действия у острова Змеиный.

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