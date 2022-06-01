Корабельная группировка РФ активизирует свои действия возле острова Змеиный.

В оперативном командовании "Пивдень" не исключают возможности высадки вражеских диверсионно-разведывательных групп на побережье в Одесской области или в устье Дуная.

Об этом заявил представитель оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

По его данным, корабельная группировка противника продолжает блокаду судоходства, активизирует свои действия возле острова Змеиный. Также враг держит наготове для удара два фрегата, оснащенных крылатыми ракетами типа "Калибр".

Как отмечается, тот факт, что оккупанты расположили на Змеином зенитные ракетно-пушечные комплексы, реактивные системы залпового огня, в том числе модернизированные, а также станции радиоэлектронной борьбы, свидетельствует о намерении защитить свои корабли от ВСУ и об угрозе применения вооружения по побережью Одесской области.

"И, хотя признаков подготовки десантной операции нет, не исключены попытки подходов и высадки ДРГ на берег или в устье Дуная, или демонстративный обстрел прибрежных районов", - заявил Назаров.

Кроме того, он напомнил, что 31 мая штормом снова сорвало с якоря две вражеских морских мины. Одну отнесло волнами к пологому песчаному берегу Одесской области, где ее обезвредили, увезли в безопасное место и взорвали специалисты подрывной команды Военно-морских сил. Вторую мину взорвали прямо в Черном море, пока она находилась на безопасном расстоянии.

Назаров в очередной раз призвал граждан быть бдительными, не подвергать себя опасности, посещая зоны, посещение которых запрещено. Особенно опасно сейчас на побережье.

Ситуация в Одесской области:

15 мая в Одесской области специалисты уничтожили две вражеские мины, вынесенные к побережью во время недавнего шторма.

Перед этим начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко рассказал, что в результате шторма на пляж Одессы вынесло вражескую морскую мину.

27 мая пресс-секретарь главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в морской зоне Украины оккупанты "разбросали" до 600 мин, которые дрейфуют в акватории.

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