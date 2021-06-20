В учениях приняли участие дивизион надводных кораблей, подразделения морской пехоты, морская авиация и авиация воздушных сил.

В Черном море состоялись тактические учения корабельной десантной группы.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в учениях приняли участие дивизион надводных кораблей, подразделения морской пехоты, морская авиация и авиация воздушных сил ВСУ.

Учения проходили в несколько этапов, а эпизоды по организации маневрирования отрабатывали по сигналам международной системы MTP на английском языке, которую используют страны - члены НАТО.

Кроме того, украинские моряки осуществляли тактическое маневрирование, передачу грузов на ходу, оказывали помощь аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы, буксировали поврежденный корабль и др.

"Тактические эпизоды противокатерной обороны корабельной десантной группы на переходе морем мы осуществляли с фактическим выполнением боевых упражнений по морским целям. В эпизоде принимали участие боевые расчеты морской пехоты, которые показали высокую готовность и хороший огневой показатель", - рассказал командир флотилии капитан 1-го ранга Юрий Федаш.

По его словам, особенностью этих учений было то, что впервые использовали надувные мишени типа Killer Tomatoes, применяемые в странах - членах НАТО.

В следующем тактическом эпизоде "Бой за высадку" принимала участие бомбоштурмовая авиация воздушных сил, а также вертолеты огневой поддержки морской авиации.

"Благодаря таким учениям мы поддерживаем надлежащий уровень боевой готовности корабельно-катерного состава к выполнению поставленных задач и дальше планируем наращивать боевые возможности по высадке морского десанта", - подытожил командир флотилии.

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Автор: Антонина Доломанжи