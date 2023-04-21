В то же время в Средиземном море количество ракетоносителей РФ возросло до четырех единиц.

В Черном море уменьшилась численность вражеских ракетоносителей до двух кораблей. Об этом сообщает пресс-центр Командования ВМС ВСУ.

По состоянию на 10:00, в Черном море на боевом дежурстве находится 9 вражеских кораблей, среди которых 2 - носители крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составляет до 8 ракет.

В Азовском море - остается один российский корабль, в Средиземном море на боевом дежурстве - до восьми вражеских кораблей, из них четыре - носители "Калибров", общий залп которых - 36 ракет.

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20 апреля в Черном море на боевом дежурстве находилось 11 вражеских кораблей, среди которых 3 - носители крылатых ракет "Калибр". В Средиземном море было до 8 вражеских кораблей, из них 2 - носители "Калибров", общий залп которых - до 24 ракет.

Российские атаки по Украине и угроза новых ударов - что известно

Ночью 21 апреля в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу, связана она была с атакой дронами-камикадзе Shahed. В Воздушных силах уточнили, что российские войска запустили из Брянской области России по Украине 12 БПЛА Shahed, из которых восемь были уничтожены.

Во время вражеской ночной атаки два дрона попали в нефтебазы в разных областях Украины. По словам директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, ежемесячно из-за вражеских ударов Украина теряет тысячи тонн горючего.

До этого, 19 апреля, оккупанты запустили в сторону Одессы 12 таких дронов. 10 из них были уничтожены силами противовоздушной обороны.

В то же время, как заявила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, россияне постепенно готовятся к новым ракетным атакам по территории Украины. Об этом свидетельствует довольно долгая пауза без ударов с воздуха. Однако не стоит привязываться к какой-то определенной дате. Атака может произойти как раньше, так и позже 9 мая.

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