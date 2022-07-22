Сохраняется угроза ударов со стороны России с моря.

По состоянию на 22 июля в Черном море на боевом дежурстве находятся три российских носителя оперативно-тактических ракет "Калибр".

Об этом сообщает представитель Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на информацию от ВМС Украины.

В Средиземном море - 5 вражеских носителей ОТР "Калибр" и 2 ракетных крейсеров.

В Азовском море морские коммуникации продолжают контролировать 6 вражеских кораблей и катеров.

Война в Украине: актуальные данные

Россия по-прежнему сосредоточилась на захвате Донбасса. В частности, армия врага продолжает штурмы в направлении Углегорской ТЭС и вблизи Покровского.

На юге ВС РФ пытаются сорвать контрнаступательные действия ВСУ - вводят новые резервы для обороны своих позиций. Украинские защитники успешно отбили попытки штурма противника.

По мнению экспертов Института изучения войны, россияне не смогли нарастить продвижение после выхода из оперативной паузы. Российские войска продолжают совершать незначительные атаки на северо-запад от Славянска и вокруг района Северска и Бахмута, не захватив ни одной значимой территории.

Отсутствие успешных наземных атак за пределами районов Славянска, Северска и Бахмута согласуется с оценкой ISW о том, что русское наступление, вероятно, закончится без захвата Славянска или Бахмута.

Как говорится в материале Forbes, ближайшие недели могут стать переломными на фронте, а от того, как будут развиваться события в июле – августе, будет зависеть будущее войны.

За сутки ВСУ ликвидировали уже 39 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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