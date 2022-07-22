Ситуация в области напряженная - на грани уничтожения находятся десятки сел Бериславского района, местные рассказывают о заминировании ряда дорог между Снигиревкой и Зеленодольським и берега реки Ингулец.

В Херсоне оккупанты проверяют гаражи, ищут у местных оружие и увеличивают количество российских патрульных.

Об этом говорится в переданной журналистам сводке Херсонской областной военной администрации по состоянию на 8:00.

"Ситуация в области напряженная. На грани уничтожения — десятки сел Бериславского района, боевые действия идут и в тергромадах Каховского и Херсонского районов. Жители территорий, которые граничат со Снигиревкой и Зеленодольським, рассказывают о заминировании ряда дорог и берега реки Ингулец", - говорится в сводке.

Отмечается, что ежедневно из-за установленных мин гибнет скот, который из-за отсутствия воды и эвакуации были вынуждены выпустить люди.

"Уже почти неделю оккупанты осуществляют проверку гаражей в Херсоне. По рассказам жителей города, российские военные ищут оружие. На улицах областного центра — блокпосты, также появляются все больше российских патрульных", - добавили в ОВА.

Война в Украине: актуальные данные

Россия по-прежнему сосредоточилась на захвате Донбасса. В частности, армия врага продолжает штурмы в направлении Углегорской ТЭС и вблизи Покровского.

На юге ВС РФ пытаются сорвать контрнаступательные действия ВСУ - вводят новые резервы для обороны своих позиций. Украинские защитники успешно отбили попытки штурма противника.

По мнению экспертов Института изучения войны, россияне не смогли нарастить продвижение после выхода из оперативной паузы. Российские войска продолжают совершать незначительные атаки на северо-запад от Славянска и вокруг района Северска и Бахмута, не захватив ни одной значимой территории.

Отсутствие успешных наземных атак за пределами районов Славянска, Северска и Бахмута согласуется с оценкой ISW о том, что русское наступление, вероятно, закончится без захвата Славянска или Бахмута.

Как говорится в материале Forbes, ближайшие недели могут стать переломными на фронте, а от того, как будут развиваться события в июле – августе, будет зависеть будущее войны.

За сутки ВСУ ликвидировали уже 39 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Вас также могут заинтересовать новости: