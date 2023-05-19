Сейчас украинцам из морской акватории угрожает более двух десятков ракет.

В Черном и Азовском морях по состоянию на 10.00 сегодняшнего утра значительно увеличилось количество "Калибров".

Как сообщили в пресс-центре командования Военно-Морских сил ВС Украины, на боевом дежурстве находится шесть вражеских кораблей. Из них три - носители "Калибров", общий залп которых составляет - 16 ракет.

По данным пресс-центра, вчера в полдень в Черном море было четыре корабля, среди которых один носитель четырех ракет "Калибр".

Видео дня

Также вероятно изменилась обстановка в Азовском море. По состоянию на утро, в нем находится на дежурстве два российских корабля, в том числе - носитель "Калибров", общий залп которых составляет - восемь единиц. В четверг утром ракетоносителей в Азовском море не было.

Кроме того, сообщается, что в Средиземном море сегодня – семь вражеских кораблей, из них один - носитель "Калибров" (всего - четыре ракеты). В четверг там было два корабля, оснащенных двумя десятками смертоносных ракет.

Враг ударил "Калибрами" по Одесской области с моря

Следует помнить, что поздно вечером 17 мая Одесская область была атакована крылатыми ракетами с моря и оккупированных территорий. В частности, враг выпустил шесть "Калибров" из ракетоносителей в Черном море и две ракеты "Искандер-К" из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.

Обломки двух крылатых ракет упали на промышленную зону, в результате разрушений погиб охранник складского помещения, еще три гражданских человека получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: