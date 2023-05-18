По материковой Украине русские выпустили 30 крылатых ракет.

Крылатая ракета "Калибр" во время массированного пуска Россией ракет и БПЛА по материковой Украине 18 мая упала в Крыму.

Как сообщает издание "ASTRA", ракету в районе села Вулкановка Ленинского района аннексированного Крыма в лесу обнаружил пастух 17 мая в 6:30 утра.

Выехавшие на место эксперты пришли к выводу, что упавшая ракета - "Калибр", принадлежащая МО РФ. Пострадавших нет.

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Массированная атака РФ 18 мая - главное

С 21:00 17 мая по 05:30 18 мая 2023 года российские оккупанты осуществили несколько волн ракетных атак с разных направлений.

По материковой Украине русские выпустили 30 крылатых ракет, 29 из них были уничтожены средствами ПВО.

Взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Хмельницкой и Кировоградской областях, ПВО сработала также в Винницкой области.

В Одессе и Хмельницкой области русские попали в объекты инфраструктуры, в Одессе погиб один человек и еще двое получили ранения. В Кировоградской области уламки рухнули на "объект", пожар потушили в течение нескольких часов.

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