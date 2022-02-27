Танковую роту РФ уничтожили в Прилуках.

Сегодня уже четвертый день, как Украина борется с агрессией Российской Федерации. Украинские военные героически дают отпор захватчикам, доказывая, что наша армия - сильная, а украинцы - едины.

Так, в этот раз украинские военные уничтожили танковую роту Российской Федерации. Более того, личный состав роты также погиб.

"Одним из подразделений Вооруженных сил Украины в результате боев за независимость нашего государства в районе населенного пункта Прилуки, на Черниговщине, уничтожена танковая рота армии РФ. Рота уничтожена вместе с личным составом. Также российские оккупанты несут большие потери на Киевщине, в частности в Буче. Слава Украине. Вместе победим", - сообщают в генштабе ВСУ.

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