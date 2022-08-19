Вражеский истребитель Су-34 был поражен и уничтожен.

В марте 2022 года, когда российские оккупанты непрерывно бомбили Чернигов, пенсионер Валерий Федорович взял свое охотничьей ружье и открыл огонь.

Вражеский истребитель Су-34 был поражен и уничтожен.

"На втором круге как ушел (русский истребитель – УНИАН), я из своего, ребята из своего, и оно ух – и упало", – вспоминает пенсионер.

За сбитый российский истребитель его наградили медалью от Государственной пограничной службы "За содействие в охране государственной границы", сообщили на сайте ведомства.

"Оно бух, падло, и упало", - так описывает пенсионер уничтожение вражеского самолета.

Как настоящий охотник, Виктор Федорович взял себе трофей на память - осколок от сбитого Су-34.

Во время боевых действий пенсионер постоянно помогал защитникам Чернигова и мирным жителям. В подвале его дома скрывались соседи с детьми.

Когда его спросили, пошел бы он в армию, если бы позволял возраст, мужчина сказал: "Сегодня же! Пешком, карачками полез бы!"

Напомним, как писал УНИАН, в марте на границе Полтавской и Сумской областей спасатели и тероборона подняли со дна реки вражеский танк, который затонул вместе с экипажем. Оказалось, что к демилитаризации вражеской техники причастен местный пенсионер - дед Петр.

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