Чешская прокуратура требовала для него 15 лет за терроризм, судья же сократила этот срок втрое.

В Праге суд вынес приговор гражданину Беларуси Алексею Фадееву, который помогал сепаратистам на Донбассе. Ему присудили 4,5 года тюрьмы.

Читайте такжеЗаочный приговор: в Донецкой области к 8 годам лишения свободы приговорили судью "ДНР"Об этом говорится в сюжете ТСН.

Осужденный принадлежал к организованной преступной группе и с 2014 по 2016 годы часто ездил на восток Украины.

«Все обвинения в том, что он принимал активное участие в боевых действиях на стороне террористов, отвергает. Впрочем признает: сепаратистам помогал тем, что занимался охраной позиций и патрулированием», – говорится в сюжете.

Отмечается, что чешская прокуратура требовала для него 15 лет за терроризм, судья же сократила этот срок втрое.

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Автор: УНИАН