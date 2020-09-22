В Праге суд вынес приговор гражданину Беларуси Алексею Фадееву, который помогал сепаратистам на Донбассе. Ему присудили 4,5 года тюрьмы.
Читайте такжеЗаочный приговор: в Донецкой области к 8 годам лишения свободы приговорили судью "ДНР"Об этом говорится в сюжете ТСН.
Осужденный принадлежал к организованной преступной группе и с 2014 по 2016 годы часто ездил на восток Украины.
«Все обвинения в том, что он принимал активное участие в боевых действиях на стороне террористов, отвергает. Впрочем признает: сепаратистам помогал тем, что занимался охраной позиций и патрулированием», – говорится в сюжете.
Отмечается, что чешская прокуратура требовала для него 15 лет за терроризм, судья же сократила этот срок втрое.
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