Украинские следователи исследуют обстоятельства участия в войне на востоке Украины 24 граждан или жителей Чехии.

В Чехии 12 человек привлечены к уголовной ответственности за участие на стороне незаконных вооруженных формирований в боевых действиях против Украины на Донбассе.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, об этом шла речь во время встречи генерального прокурора Ирины Венедиктовой с чешским коллегой Игорем Стрижено и директором Национального центра борьбы с организованной преступностью Иржи Мазанеком в г. Брно.

Венедиктова рассказала, что на сегодня расследуются 32 уголовных производства в отношении более 250 граждан 32 стран по фактам наемничества и участия в составе незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса в боевых действиях против Украины. "Сейчас в одном из уголовных производств украинским следствием исследуются обстоятельства участия в вооруженном конфликте на Востоке Украины 24 граждан или жителей Чешской Республики", - отметила она.

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В свою очередь представители чешской Генпрокуратуры отметили, что к настоящему времени в Чехии к уголовной ответственности по фактам террористической деятельности на Востоке Украины привлечены 12 человек. Действия фигурантов квалифицированы как террористические атаки, участие в террористической группе, финансирование и пропаганда терроризма, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении гражданина РФ, главаря одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" Игоря Безлера. В суд направлен обвинительный акт по факту организации и совершения жестокого обращения с гражданским населением, сопряженной с умышленным убийством.

Автор: Светлана Закелова