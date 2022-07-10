По словам министра обороны Украины, в мире сформировалась антикремлевская коалиция, которая надеется на победу нашей страны.

В ближайшие несколько лет начнется процесс распада Российской Федерации. Она превратится в разные государства — Татарстан, Башкортостан и другие. А в мире уже родилась антикремлевская коалиция, которая хочет увидеть победу Украины.

Такие заявления сделал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью порталу The Sunday Times.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны — Татарстан, Башкортостан и тому подобное", — сообщил Резников.

Министр обороны также сообщил, что после полномасштабного вторжения в Украину со стороны РФ в мире сформировался демократический союз государств. Они хотят увидеть победу нашей страны над агрессором.

"Мы уверены, что родилась антикремлевская коалиция. Наши партнеры в Лондоне, Вашингтоне и других столицах, они вкладывают в нас не только деньги, но и надежду своих людей, что мы должны заставить Кремль проиграть. Мы должны выиграть эту войну вместе", — добавил Резников.

По словам министра обороны РФ потеряла даже старых партнеров, таких как Венгрия и Казахстан. Власти последней еще в начале апреля сообщили, что не дадут сделать свое государство инструментом для обхода Россией западных санкций.

Напомним, 8 июля Резников озвучил три сценария окончания войны. Первый — отход на границы до 24 февраля и последующие переговоры. Второй — постепенная борьба с ударами по самым болезненным местам российской армии с помощью современного оружия. А третий — "парад суверенитетов" и распад России. Этот сценарий министр обороны назвал наиболее долгим.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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