В Администрации президента Казахстана подчеркнули, что вопреки "хотелкам" России, Казахстан уважает территориальную целостность Украины.

Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России.

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью Euractiv.

По его словам, Казахстан будет соблюдать санкционный режим, введенный в отношении России.

"Казахстан не будет являться инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью Экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому последнее, чего мы хотим, это вторичные санкции США и ЕС в отношении Казахстана", - сказал замглавы Администрации президента.

Он подчеркнул, что вопреки "хотелкам" России, Казахстан уважает территориальную целостность Украины.

"Конечно, Россия хотела, чтобы мы были больше на их стороне. Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН. Мы будем признавать только решения, принятые на уровне Организации Объединенных Наций", - заявил Сулейменов.

Также он отметил, что Казахстан не боится называть агрессию России против Украины войной.

"У нас нет проблем с тем, чтобы называть вещи своими именами. Россия решила ввести закон, запрещающий слово "война". Они называют это специальной военной операцией. Но в Казахстане мы это называем так, как есть, к сожалению", - сказал Сулейменов.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля около 5:00 утра Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

25 февраля стало известно, что Казахстан, который является одним из ближайших союзников России, отказал президенту страны-агрессора в просьбе присоединиться к войне против Украины.

Казахстан заявил, что не признает контролируемые Россией террористические псевдореспублики "ДНР" и "ЛНР", признание которых Путин использовал как повод для вторжения в Украину. США приветствовали заявление Казахстана о войне в Украине.

3 марта Казахстан заявил о своем нейтралитете в войне России против Украины. Там выступают за урегулирование ситуации путем переговоров.

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