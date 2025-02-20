Россиянин погиб во взорвавшемся автомобиле.

В оккупированном Бердянске Запорожской области сегодня ликвидирован гражданин РФ Евгений Богданов, который занимал должность так называемого заместителя главы оккупационной администрации города. Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Отмечается, что 20 февраля в 6:05 возле 96-го дома на Восточном проспекте временно оккупированного Бердянска взорвался серый автомобиль Renault Duster. Авто выгорело дотла.

"На место прибыли российско-оккупационные службы. Внутри машины находился военный преступник Богданов Евгений Юрьевич - гражданин государства-агрессора России, который формально занимал должность так называемого заместителя главы оккупационной администрации Бердянска", - рассказали разведчики.

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По их данным, в обязанности этого захватчика входили, в частности, контроль за финансами в оккупационной администрации и организация строительства фортификационных сооружений во временно оккупированных районах Запорожской области.

"Во время своего пребывания на оккупированных территориях Богданов неоднократно совершал военные преступления против граждан Украины", - отмечают в ГУР.

Говорится, что Богданов родился 11 августа 1970 года в городе Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области. В Бердянск прибыл сразу после захвата города войсками государства-агрессора в 2022 году. На "должность" в оккупационную администрацию был назначен по указанию российских спецслужб.

Ликвидация оккупантов в тылах

Как писал УНИАН, на временно оккупированной территории Запорожской области ликвидирован начальник штаба батальона "Шторм.Осетия" Сергей Мельников с позывным "Кама" и его водитель. Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что указанных лиц ликвидировали 29 декабря 2024 года на трассе Васильевка-Токмак воины расчета FPV подразделения активных действий ГУР МО Украины "Кракен".

Говорилось, что разведчики Департамента активных действий ГУР МО получили оперативную информацию, которая содержала детали маршрута и график передвижения начальника штаба батальона российских террористических сил на временно оккупированной территории Запорожской области и спланировали FPV-засаду для главаря захватчиков.

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