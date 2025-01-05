Наши аэроразведчики спланировали FPV-засаду для него.

На временно оккупированной территории Запорожской области ликвидирован начальник штаба батальона "Шторм.Осетия" Сергей Мельников с позывным "Кама" и его водитель. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"29 декабря 2024 года на трассе Васильевка-Токмак воины расчета FPV подразделения активных действий ГУР МО Украины "Кракен" ликвидировали начальника штаба батальона "Шторм.Осетия" (штурмовое подразделение в составе 429 мотострелкового полка ВС РФ) Сергея "кама" Мельникова и его водителя", - сказано в сообщении.

Отмечается, что разведчики Департамента активных действий ГУР МО получили оперативную информацию, которая содержала детали маршрута и график передвижения начальника штаба батальона российских террористических сил на временно оккупированной территории Запорожской области.

Видео дня

Украинские аэроразведчики спланировали FPV-засаду для главаря захватчиков.

"Сначала операторы дронов искусно перепугали водителя автомобиля УАЗ "Патриот", в котором находился Мельников. Напуганный российский шофер резко изменил траекторию движения, машина вылетела в кювет, а дальше военные разведчики ударили дроном-камикадзе в лобовое", - рассказали в ГУР. Отмечается, что оба оккупанта уничтожены.

ГУР уничтожает российских военных

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 3 января, в населенном пункте Шуя Ивановской области России произошел взрыв, в эпицентре которого оказался командир батареи дивизиона 112 ракетной бригады Первой танковой армии Западного военного округа ВС РФ (в/ч 03333) капитан Константин Нагайко.

По данным ГУР Минобороны Украины, он находился на дежурстве в своей воинской части, а теперь - при смерти. Отмечается, что у Нагайко множественные осколочные поражения фактически всех органов, в том числе мозга. Ему сделали трепанацию черепа.

Он непосредственно участвовал в полномасштабной войне против Украины, а также причастен к ударам баллистическими ракетами "Искандер" по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях. Как проинформировали в ГУР, именно подразделение Нагайко совершило военное преступление в селе Гроза Купянского района, когда 5 октября 2023 года был нанесен ракетный удар по кафе во время поминок. Тогда погибло 59 гражданских украинцев, среди них - восьмилетний мальчик.

Вас также могут заинтересовать новости: