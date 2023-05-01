На территории аэропорта находилось много российских военных, пишет советник мэра.

Взрывы во временно оккупированном Бердянске могли прозвучать в результате "прилета" в местный аэропорт.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. По его словам, эти два взрыва были слышны в Урзуфе, Мангуше, Агробазе, Касьяновке и Бердянске. "Предварительно - аэропорт Бердянска прилет. Уточняем", - написал он.

"Оккупанты тоже подтверждают попадание. Прилетело в аэропорт, где было очень много российских военных и их БК", - добавил советник мэра позже.

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Кроме того, Андрющенко сообщает о "прилете" по месту базирования захватнических войск в оккупированном Мелитополе. "У оккупантов немного пригорело в месте базирования. Местные паблики подтверждают, что есть попадание в гостиницу "Привал охотника", где базировались оккупанты", - написал он.

Взрывы в Бердянске: что известно

Как сообщал УНИАН, вечером Telegram-каналы Бердянска написали о громких взрывах, которые услышали не только во всех микрорайонах города, но и в населенных пунктах неподалеку.

Мэр Мелитополя Иван Федоров призвал ждать хорошие новости от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Между тем о двух взрывах во временно оккупированном Бердянске заявили и сами российские захватчики.

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