Взрывы во временно оккупированном Бердянске могли прозвучать в результате "прилета" в местный аэропорт.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. По его словам, эти два взрыва были слышны в Урзуфе, Мангуше, Агробазе, Касьяновке и Бердянске. "Предварительно - аэропорт Бердянска прилет. Уточняем", - написал он.
"Оккупанты тоже подтверждают попадание. Прилетело в аэропорт, где было очень много российских военных и их БК", - добавил советник мэра позже.
Кроме того, Андрющенко сообщает о "прилете" по месту базирования захватнических войск в оккупированном Мелитополе. "У оккупантов немного пригорело в месте базирования. Местные паблики подтверждают, что есть попадание в гостиницу "Привал охотника", где базировались оккупанты", - написал он.
Взрывы в Бердянске: что известно
Как сообщал УНИАН, вечером Telegram-каналы Бердянска написали о громких взрывах, которые услышали не только во всех микрорайонах города, но и в населенных пунктах неподалеку.
Мэр Мелитополя Иван Федоров призвал ждать хорошие новости от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Между тем о двух взрывах во временно оккупированном Бердянске заявили и сами российские захватчики.