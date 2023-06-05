Пострадавших нет, сообщил губернатор Гладков.

В ночь на понедельник, 5 июня, в Белгородской области возник пожар на одном из энергетических объектов.

Как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, инцидент произошел в Белгородском районе. По его словам, возгорание началось из-за сброса взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата.

"В Белгородском районе горит один из энергетических объектов. Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника. Пострадавших нет. Отключения потребителей нет. На месте работают оперативные службы", - написал он.

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Что происходит в Белгородской области

Как известно, бойцы "Российского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" провели ряд рейдов на территорию России, прорвав границу.

4 июня они заявили, что заходят в пригород Шебекино. Позже стало известно, что они взяли в плен двоих солдат армии РФ в Новой Таволжанке. Бойцы записали обращение к Гладкову, предложив ему обменять солдат на возможность "пообщаться о судьбе России".

Губернатор области ответил, что готов встретиться, однако назвал другое время и место. В итоге встреча не состоялась.

Позже появилось новое видео бойцов РДК, в котором они сказали, что количество пленных увеличилось. Они сказали, что передадут их Украине для обмена.

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